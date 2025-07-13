Журналисты раскрыли, как изменился Трамп после покушения на него

Поведение президента США Дональда Трампа заметно изменилось после покушения, произошедшего летом прошлого года во время его предвыборной кампании. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на окружение политика.

По словам его друзей, Трамп стал внимательнее и благодарнее к жизни. Они отмечают, что он проявляет большую бдительность на публичных мероприятиях, а само пережитое событие повлияло на его внутреннее состояние. Если многие предпочли бы забыть подобную травму, Трамп, наоборот, окружил себя напоминаниями о пережитом.

Как пишет AP, экс-президент украсил Белый дом и свои гольф-клубы изображениями момента, когда после стрельбы он поднялся и с поднятым кулаком прокричал «Борись!».

Журналисты также отмечают, что сам Трамп не скрывает, что физические последствия после ранения в ухо до сих пор дают о себе знать — время от времени он ощущает пульсацию в поврежденной области.

Нападение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер (штат Пенсильвания). Политик получил ранение, а также несколько зрителей его выступления пострадали. Сам стрелявший был ликвидирован снайпером.

Ранее сообщалось, что после покушения Трамп потребовал у врача снимок своего мозга.