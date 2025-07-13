Дубинский: Зеленский отказался от переговоров в Стамбуле после визита в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как посетил Рим, где обсуждалось восстановление страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Мы [украинцы] просим триллионы на восстановление, а вся наша перспектива на фронте — это отступать. И при этом, Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать дату переговоров с русскими», — сказал он.

Дубинский отметил, что проект восстановления страны, который представили делегаты Украины в Италии, не имеет ничего общего с реальностью. Средства, которые были выделены на него, вероятно, пойдут на ведение войны с Российской Федерацией, указал он.

«Зато всем на Украине рассказывают сказки, как у нас все прекрасно и как плохо у России», — подчеркнул Дубинский.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в государственных институтах республики будут изменения. Он отметил, что скоро будут обнародованы соответствующие решения.

Ранее в США начали гадать, на что пойдет Путин в украинском конфликте.