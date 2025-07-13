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Зеленский намекнул на перемены в управлении сферой обороны Украины

Зеленский анонсировал изменения в руководстве обороны Украины
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Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в государственных институтах республики будут изменения.

«Украине...нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — заявил глава государства.

Он отметил, что скоро будут обнародованы соответствующие решения.

Согласно посту, до этого украинский лидер встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Кроме изменений в государственных институтах, президент и глава минобороны также обсуждали производство беспилотников.

По словам Зеленского, перед республикой в этом году стоит задача выйти на большие показатели выпуска и поставки беспилотников в войска, чем было запланировано. Украинский лидер добавил, что готовятся «нестандартные шаги», чтобы защитить страну, и подчеркнул необходимость «позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами».

Ранее в США начали гадать, на что пойдет Путин в украинском конфликте.

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