Япония и ЕС планируют создать свою сеть спутников

Япония и ЕС хотят создать свою сеть спутников для снижения зависимости от США

Япония и ЕС планируют создать собственную сеть спутников, а также сотрудничать в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила газета Nikkei.

Соответствующие договоренности будут достигнуты во время саммита Япония — ЕС, который состоится 23 июля в Токио. Ожидается, что стороны договорятся о создании группировки малых спутников, которые будут совместно эксплуатироваться.

Издание отмечает, что Япония и многие страны — члены ЕС, являясь союзниками США, сильно зависят от Вашингтона. Они хотят уменьшить свою зависимость от Штатов.

В феврале с аэрокосмическое агентство Японии JAXA провело пятый запуск ракеты Н3 со спутником «Митибики-6» с космодрома Танэгасима.

Спутник «Митибики-6» — часть японской системы спутникового позиционирования. Создание такой системы является проектом под руководством правительства Японии.

До этого стало известно, что частная аэрокосмическая компания Isar Aerospace проведет первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum с космодрома на острове Андойя в Норвегии.

Ранее в Турции заявили о планах запуска своего спутника связи Türksat 6A.