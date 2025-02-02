Япония провела запуск ракеты со спутником своей версии GPS

Япония провела пятый запуск ракеты Н3 со спутником «Митибики-6»

Аэрокосмическое агентство Японии JAXA провело пятый запуск ракеты Н3 со спутником «Митибики-6» с космодрома Танэгасима. Трансляция велась на странице JAXA в социальной сети X.

Запуск был запланирован на субботу, 1 февраля, но из-за погодных условий был перенесен на воскресенье, 2 февраля.

Спутник «Митибики-6» — часть японской системы спутникового позиционирования. Создание такой системы является проектом под руководством правительства Японии.

«Митибики» можно назвать японской версией GPS», — объясняют создатели значение проекта.

Также в воскресенье, 2 февраля, стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск ракеты производился со стартовой площадки Ванденберг в Калифорнии. Многоразовая ступень ракеты-носителя вернулась на морскую платформу в Тихом океане.

Ранее Япония объявила о завершении лунной миссии модуля SLIM.