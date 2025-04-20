Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о планах запуска своего спутника связи Türksat 6A

Турецкий спутник Türksat 6A расширит зону покрытия с 3,5 млрд до 5 млрд человек
close
MethaneSAT LLC

В понедельник, 21 апреля, состоится церемония ввода в эксплуатацию нового турецкого спутника связи Türksat 6А, в которой примет участие президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Запуск аппарата позволит увеличить охват турецких спутников с 3,5 млрд до 5 млрд человек по всему миру, сообщает РИА Новости.

Министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу отметил, что проектный срок службы Türksat 6А составляет не менее 15 лет. Он подчеркнул, что этот успех является кульминацией почти двух десятилетий непрерывной работы, начиная с запуска Turksat 1B в 1994 году, за которым последовали Turksat 1C (1996) и Turksat 2A (2001).

Запуск Türksat 6А, содержащего 84 компонента турецкого производства из 100, вывел Турцию в элитный клуб из 11 стран, обладающих собственными технологиями производства спутников связи.

Церемония ввода спутника в строй состоится на предприятии Türksat Gölbaşi в Анкаре. С запуском аппарата Турция сможет расширить услуги связи на Индию, Таиланд, Малайзию и Индонезию.

20 апреля американская компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, доставившей на орбиту спутники для Национального управления военно-космической разведки США.

Ранее аппарат корабля «Союз МС-26» с российско-американским экипажем вернулся на Землю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами