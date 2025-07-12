Трамп хочет лишить гражданства американскую телеведущую

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О'Доннелл американского гражданства. Об этом он написал в Truth Social.

«Рози О«Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии», — написал он.

Конфликт между ведущий и действующим президентом США длится уже с 2006 года. В последний раз она подвергла Трампа критике после начавшегося 4 июля наводнения в Техасе. Она раскритиковала действия республиканцев.

В начале июля в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

Позже президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Ранее экс-мэр Нью-Йорка обвинил власти США в отрицании изменения климата после наводнения в Техасе.