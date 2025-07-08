На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-мэр Нью-Йорка обвинил власти США в отрицании изменения климата после наводнения в Техасе

Майкл Блумберг обвинил власти США в отрицании изменения климата
true
true
true
close
Sergio Flores/Reuters

Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обвинил власти США в отрицании процесса изменения климата после наводнения в Техасе. Об этом он написал в колонке для созданного им агентства Bloomberg.

«Многие жизни могли быть спасены, если бы должностные лица сделали свою работу. Они должны не только извиниться и молиться за семьи, которые потеряли близких <...>. Они должны показать им искреннюю приверженность исправлению своей ошибки, взявшись за проблему, которой они долго пренебрегали: изменение климата», — написал Блумберг.

На прошлой неделе в центральной части штата Техас произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

5 июля в пострадавшие районы прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в нескольких городах округа Керр из-за продолжающегося бедствия. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр.

Ранее сообщалось об угрозе затопления 28 городов США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами