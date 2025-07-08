Экс-мэр Нью-Йорка обвинил власти США в отрицании изменения климата после наводнения в Техасе

Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обвинил власти США в отрицании процесса изменения климата после наводнения в Техасе. Об этом он написал в колонке для созданного им агентства Bloomberg.

«Многие жизни могли быть спасены, если бы должностные лица сделали свою работу. Они должны не только извиниться и молиться за семьи, которые потеряли близких <...>. Они должны показать им искреннюю приверженность исправлению своей ошибки, взявшись за проблему, которой они долго пренебрегали: изменение климата», — написал Блумберг.

На прошлой неделе в центральной части штата Техас произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

5 июля в пострадавшие районы прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в нескольких городах округа Керр из-за продолжающегося бедствия. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр.

Ранее сообщалось об угрозе затопления 28 городов США.