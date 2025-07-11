В США считают, что Трамп всерьез рассматривает 500% пошлины на импорт из России

Президент США Дональд Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Об этом пишет журнал The Times.

В публикации поясняется, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из России, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

По данным The Times, причиной такого подхода стало недовольство Трампа якобы отказом президента России Владимира Путина от переговоров и продолжением ударов по гражданским объектам в Украине.

Издание также пишет, что главный вопрос — риск экономических последствий. В Белом доме хотят, чтобы отмена санкций оставалась в полномочиях президента, в то время как Конгресс предлагает ограниченный контроль.

До этого сообщалось, что Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления главы Белого дома в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

В мае глава МИД Сергей Лавров в очередной раз напомнил, что Россия всегда выступала за переговоры, а Украина подписала указ, запрещающий контакты с Путиным и его правительством.

Ранее Трамп заявил, что скоро «что-то произойдет».