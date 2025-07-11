На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США считают, что Трамп всерьез рассматривает 500% пошлины на импорт из России

The Times: Трамп рассматривает глобальное нефтяное эмбарго против России
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Об этом пишет журнал The Times.

В публикации поясняется, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из России, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

По данным The Times, причиной такого подхода стало недовольство Трампа якобы отказом президента России Владимира Путина от переговоров и продолжением ударов по гражданским объектам в Украине.

Издание также пишет, что главный вопрос — риск экономических последствий. В Белом доме хотят, чтобы отмена санкций оставалась в полномочиях президента, в то время как Конгресс предлагает ограниченный контроль.

До этого сообщалось, что Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления главы Белого дома в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

В мае глава МИД Сергей Лавров в очередной раз напомнил, что Россия всегда выступала за переговоры, а Украина подписала указ, запрещающий контакты с Путиным и его правительством.

Ранее Трамп заявил, что скоро «что-то произойдет».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами