Трамп вводит пошлины в 30% на импорт из Евросоюза. Европа ускоренно готовит ответ

С 1 августа США вводят пошлины в размере 30% на весь импорт из стран Евросоюза. Об этом объявил Дональд Трамп, направив письмо Урсуле фон дер Ляйен. Решение Вашингтона стало неожиданным на фоне продолжающихся переговоров и вызвало жесткую реакцию со стороны Брюсселя. ЕС расценил его как нарушение договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций. Эмманюэль Макрон заявил об ускорении подготовки ответных европейских мер.

Вашингтон повышает пошлины

12 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на экспорт из стран Евросоюза и Мексики. Письма с уведомлениями он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

«Европейский союз предоставит Соединенным Штатам полный и открытый доступ на рынок, или любая сумма, на которую вы решите повысить [пошлины], будет добавлена к 30%, которые мы взимаем», — написал Трамп в Truth Social.

Тарифы начнут действовать в дополнение к ранее введенным пошлинам на сталь, автомобили и другие товары.

«Торговый дефицит с Европейским союзом — один из крупнейших. Пришло время все выровнять», — заявил президент США.

Трамп считает, что ставка 30% «значительно ниже той, которая действительно необходима».

Ответ Евросоюза

Еврокомиссия и правительства стран Евросоюза осудили решение США, заявив о нарушении логики переговорного процесса. Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС намерен сохранить переговоры до крайнего срока, но будет готов к симметричному ответу.

«ЕС последовательно отдает приоритет решению проблемы путем переговоров с США, что отражает нашу приверженность диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству. Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа», — надеется фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что в случае срыва договоренностей Евросоюз активирует механизм экономического ответа.

По информации Bloomberg и Reuters, Еврокомиссия подготовила два пакета ответных пошлин общей стоимостью до €116 млрд в год. Минимальный охватывает товары на сумму €21 млрд, расширенный — еще на €95 млрд. Ответные меры затрагивают широкий спектр — от сельскохозяйственной продукции до промышленных и потребительских товаров.

Париж требует решимости, Европа с ним

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил США в срыве переговоров, которые продолжались несколько недель.

«Франция и Еврокомиссия выражают решительное несогласие с решением США», — написал он в X.

Теперь «как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы», заявил Макрон.

По его словам, Еврокомиссия должна ускорить подготовку надежных ответных мер «с использованием всех имеющихся инструментов». Президент Франции подтвердил: если соглашение с США не будет достигнуто до 1 августа, ответные меры вступят в силу в полном объеме.

Лидеры Евросоюза поддержали позицию Еврокомиссии. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американские пошлины «наносят ущерб промышленному потенциалу обеих сторон». Премьер Италии Джорджа Мелони выразила надежду на сохранение «доброй воли сторон» и предупредила о риске торгового противостояния. Правительства Испании, Ирландии, Нидерландов и других стран ЕС подтвердили готовность поддержать решение ЕК о контрмерах в случае обострения.

Консультации в Брюсселе

В Брюсселе начинаются срочные консультации.

13 июля состоится заседание постоянных представителей стран ЕС, а 14 июля — внеочередная встреча министров торговли 27 государств Европы.

На ней планируется утвердить решение о введении первой части ответных пошлин. Речь идет о тарифах, разработанных ранее в ответ на пошлины США на сталь и автомобили. Их реализацию отложили на 90 дней, рассчитывая на успех переговоров. Теперь Еврокомиссия предлагает использовать эти меры как первый этап реакции.

Пошлины Трампа

О введении повышенных пошлин на импорт из 185 стран Дональд Трамп впервые объявил в апреле 2025 года. Тогда он заявил о намерении установить базовую ставку в размере 10% для всех стран и индивидуальные ставки для отдельных партнеров. Однако реализация этих мер была отложена на 90 дней с целью дать время для проведения переговоров и заключения новых торговых соглашений.

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Первоначальный дедлайн истекал 9 июля, но в последний момент администрация США продлила срок еще на три недели — до 1 августа. Этот шаг позволил сохранить переговорную динамику, однако с начала июля Белый дом начал поэтапно рассылать официальные уведомления торговым партнерам о вводе новых ставок. Повышенные пошлины затронут не только ЕС и Мексику, но также Канаду, Японию, Южную Корею, Бразилию и ряд других стран, включая государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

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До 1 августа Еврокомиссия продолжает переговоры с США, стремясь избежать эскалации конфликта. Переговоры проходят в закрытом формате, при участии торгового комиссара ЕС Мароша Шефчовича и представителей Белого дома. При этом в Брюсселе подчеркивают: если США реализуют объявленные пошлины, ЕС активирует ответный механизм без дополнительной отсрочки. Союз оставляет за собой право на немедленный и соразмерный ответ, включая тарифные и нетарифные меры.