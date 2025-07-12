Зеленский: Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с США

Зеленский заявил о необходимости положительной динамики в отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам политика, они обсуждали производство дронов. Перед республикой в этом году стоит задача выйти на большие показатели выпуска и поставки беспилотников в войска, чем было запланировано. Украинский лидер рассказал, что готовятся «нестандартные шаги», чтобы защитить страну.

Согласно посту, также на совещании речь шла об отношениях Киева и Вашингтона.

«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — написал Зеленский.

Он пообещал обнародовать решения по этому поводу в ближайшее время.

Накануне Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. Он отметил, что республика получила «подтверждающие сигналы», и добавил, что они поступили и от европейских поставщиков.

Ранее в США начали гадать, на что пойдет Путин в украинском конфликте.