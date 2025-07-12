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Каю Каллас пристыдили из-за Украины

Экономист Пилкингтон: Каллас использует ситуацию на Украине в личных целях
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Edgar Su/Reuters

Экономист Филип Пилкингтон заявил, что глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас использует ситуацию на Украине в своих личных интересах. Об этом он написал в социальной сети X.

«В Европе ни для кого не секрет, что Каллас — мошенница, использующая украинский вопрос, чтобы скрыть, что она — протеже своего папы-аппаратчика», — написал Пилкингтон.

Экономист также выразил сожаление, что «европейцы, вынуждены с этим мириться».

В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас, в преддверии встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, подвергла критике китайские компании за их взаимодействие с Россией. Она заявила, что китайские компании якобы предоставляют России «спасательный круг» в конфликте на Украине.

До этого Кая Каллас заявила о готовности Европейского союза к дальнейшему расширению партнерских отношений с Арменией во всех сферах.

Ранее Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет антироссийских санкций.

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