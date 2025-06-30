В ЕС заявили о готовности углубить партнерство с Арменией

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о готовности ЕС к дальнейшему углублению партнерства с Арменией по всем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном верховный представитель ЕС отметила, что Армения и Евросоюз никогда не были ближе друг к другу, чем сейчас. Каллас заявила, что Евросоюз готов еще более углубить партнерство с Арменией по всем направлениям», — говорится в сообщении.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

30 июня глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Армения и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере. Министр подчеркнул, что начало консультаций является важным шагом для приведения рамок сотрудничества в соответствие с современными вызовами и приложения дополнительных усилий для борьбы с ними.

Ранее вице-премьер РФ предупредил Армению о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.