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Каллас раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией

Каллас раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Россией
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Edgar Su/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

По ее словам, компании из Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.

«Допускать войну в Европе и в то же время стремиться к более тесным отношениям с Европой — это противоречие», — заявила Каллас.

До этого Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

Позднее Каллас заявила, что «проводит четкую линию против России», чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».

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