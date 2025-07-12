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Сийярто отреагировал на введение 30% пошлин США на товары из Евросоюза

Сийярто обвинил фон дер Ляйен во введении пошлин США на товары из Евросоюза
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Global Look Press

Введение Соединенными Штатами импортных пошлин на товары из Евросоюза является следствием ошибочной политики руководства ЕС и некомпетентности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В последние годы эта некомпетентность нанесла Европе огромный ущерб, а теперь еще один провал: Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в Брюсселе не смогли договориться с администрацией США о выгодном тарифном соглашении, и европейская экономика, европейские компании и европейцы снова будут страдать от последствий», — заявил он.

По словам Сийярто, власти Венгрии изначально предлагали снизить пошлины на американские товары, импортируемые в Европу, чтобы достичь компромисса с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что фон дер Ляйен не пошла на эти условаия и представители ЕС оказались в «невыгодном положении».

Сийярто добавил, что введение пошлин в очередной раз доказывает, что руководство Евросоюза необходимо менять.

До этого фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз введет контрмеры против США в случае провала переговоров по торговым отношениям. По ее словам, немногие экономики мира могут сравниться с ЕС по уровню открытости и приверженности принципам справедливой торговли. Глава ЕК отметила готовность к переговорам с США и к достижению соглашения к 1 августа.

12 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран решат принять аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим пошлинам.

Ранее эксперт оценил возможность введения Трампом пошлины в 500% на импорт из России.

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