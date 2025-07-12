Эксперт оценил возможность введения Трампом пошлины в 500% на импорт из России

Президент США Дональд Трамп не введет 500%-ную пошлину на торговых партнеров России, потому что любой результат применения этих санкций негативен для самих Штатов. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что сам законопроект все-таки будет принят, и это некая главная мера устрашения в отношении России с точки зрения американских политических элит. Создать некую угрозу для того, чтобы заставить Россию пойти на компромиссы по украинскому кейсу. Но применять эту санкцию тут, можно сказать, не обязательно. То есть далеко не факт, что Трамп будет ее применять. Во-первых, там есть отсрочка на 180 дней и она явно будет применена. Мы видим эту практику и на примере пошлин США в отношении других стран — их в рамках торговой войны тоже сначала объявили, потом заморозили, идут переговоры. Я думаю, что сейчас такая же логика может быть, что вот, принят закон, поэтому Россия — учти. Приходите договариваться, чтоб мы не применили. Но на практике это пока все-таки выглядит как некий блеф. Потому что, как ни крути, любой результат применения этих санкций негативен для самих Соединенных Штатов», — считает Юшков.

По его словам, если страны-импортеры российской нефти испугаются пошлин и не будут ее покупать, то России придется сократить добычу и экспорт. В результате на мировом рынке резко возникнет большой дефицит нефтепродуктов.

«Мы не сможем найти другого покупателя на столь большие объемы — у нас около 90% покупают Индия и Китай. И, соответственно, мы несколько миллионов баррелей в сутки в другие страны не пристроим. Плюс, ну а кому мы еще продадим? Если уж Китай испугается, мы никому не сможем продать. А значит нам придется сократить добычу и экспорт, и в результате на мировом рынке возникнет очень большой дефицит. Это приведет к тому, что нефть подорожает до трехзначных значений — 150–200 долларов за баррель вполне может быть в моменте на таком шоке. И пострадают импортер, к которым, в том числе, относятся и США, и страны Евросоюза. И тогда будет все то, против чего Трамп борется: разгонится инфляция, будут огромные ставки в США, и это будет тормозить развитие американской экономики. Они перейдут обратно в рецессию. И избиратель «спасибо» за сверхдорогой бензин и дизель Трампу тоже не скажет. Он сам в свое время критиковал демократов за то, что при них был исторический рекорд по стоимости топлива», — пояснил Юшков.

До этого журнал The Times написал, что Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Турцию и Индию. В публикации поясняется, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500%-ные пошлины на импорт из России, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

По данным The Times, причиной такого подхода стало недовольство Трампа якобы отказом президента России Владимира Путина от переговоров и продолжением ударов по гражданским объектам на территории Украины.

Ранее Трамп резко высказался о Путине.