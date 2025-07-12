Президента Украины Владимира Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. В детстве его часто били, насколько я знаю», — заявил он.

По словам Арахамии, украинский лидер говорил, что необходимо найти главного и ударить его в лицо, чтобы все остальные поняли, с кем стоит иметь дело.

Кривой Рог расположен в Днепропетровской области Украины и является седьмым по населению и вторым по площади городом в стране.

До этого журнал Weapons and Strategy писал, что Украине нужно изолировать украинского лидера Владимира Зеленского и создать коалиционное правительство, которое начнет переговоры с Россией. В статье отмечалось, что недавние массированные бомбардировки украинской территории и наступления российской армии являются «предвестниками конца игры».

Тем временем украинский лидер анонсировал новые удары вглубь территории России. По его словам, приоритеты Киева — создание средств для «защиты жизни».

Ранее Порошенко обрушился с критикой на Зеленского.