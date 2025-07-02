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Порошенко обрушился с критикой на Зеленского

Порошенко назвал президентство Зеленского авторитаризмом
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Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в авторитаризме. Он раскритиковал главу страны в беседе с The Times.

Порошенко посоветовал Зеленскому не пытаться удерживать власть, поскольку у украинцев может лопнуть терпение, тогда наступит «эффект кипящего котла».

Он назвал президентство украинского лидера «ползучим авторитаризмом».

По его мнению, Зеленский готов «устранить любого соперника с политической сцены» и стремится «управлять Украиной железной рукой».

Также он перечислил критические ошибки президента, которые нанесли ущерб всей стране. Одной из таких он назвал «катастрофическую» встречу Зеленского в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом.

18 июня эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что Украина на данный момент находится в состоянии, когда уже невозможно скрывать диктатуру Зеленского. Эксперт обратил внимание на то, что мэр Киева Виталий Кличко и Порошенко, не сговариваясь, делают одинаковые заявления о том, что государство «благополучно скатилось в авторитаризм».

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров призвал жителей Украины организовать народное сопротивление Зеленскому. Азаров отметил, что президент «уничтожает украинский народ и государство». По его словам, каждый день пребывания Зеленского у власти «означает деградацию страны».

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».

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