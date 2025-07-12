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В ФРГ предупредили о приближении войны в Европе при финансировании украинских ракет

Вагенкнехт: финансирование украинских ракет приближает войну в Европе
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Nadja Wohlleben/Reuters

Финансирование Германией ракет, с помощью которых Украина сможет поражать цели в глубине России, приближает войну в Европе. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в социальной сети X.

«Тот факт, что Украина теперь сможет атаковать цели в глубине российской территории с помощью оружия, финансируемого Германией — это новая ступень эскалации, которая еще больше приближает нас к полномасштабной войне с Россией. Какое опасное безумие! Следующий шаг к большой европейской войне», — написала глава партии.

1 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то, что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

4 июля посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия внимательно отслеживает шаги Германии по возможной передаче ракет Taurus Украине и обучению ВСУ их применению. По его словам, реальная передача комплексов пока остается на уровне деклараций.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.

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