Посол Нечаев: Россия будет следить за шагами ФРГ по передаче ракет Taurus Киеву

Россия внимательно отслеживает шаги Германии по возможной передаче ракет Taurus Украине и обучению ВСУ их применению. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Обучить украинцев обращению с Taurus непросто. Заявления и действия часто расходятся. Будем следить за конкретными делами», — подчеркнул дипломат.

По данным посла, даже немецкие эксперты подтверждают: базовое обучение работе с этими ракетами требует около полугода. Реальная передача комплексов пока остается на уровне деклараций.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с Taurus. По словам политика, несмотря на то, что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен. Мерц отметил, что работа с ракетами Taurus требует серьезной подготовки продолжительностью минимум шесть месяцев.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Мерца в лицемерии после слов о том, что Берлин не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на поставки оружия Киеву.

Ранее в Германии потеряли предназначенный Украине €1 млрд.