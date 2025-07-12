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Гладков рассказал о тратах на Белгородскую область из федерального бюджета

Гладков: ведется крайне жесткий контроль за расходами бюджетных средств
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Белгородская область получает всю необходимую помощь из бюджета РФ, в том числе средства на строительство нового жилья, восстановление инфраструктуры. Контроль за целевым расходованием крайне жесткий, об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Вячеслав Гладков.

«Хотя, как я уже говорил, контроль за расходами крайне жесткий. Ответственность никто не снимает, и никаких ссылок на сложность — их нет, не было и не будет. Потому что деньги требуют максимального учета и контроля за четким распределением в рамках целевого назначения»‎, — сказал глава региона.

Гладков назвал одну из самых значимых задач властей в данной ситуации — ускорение доведения бюджетных средств до граждан без потери контроля.

По словам чиновника, существенную поддержку Белгородская область получает в рамках национальных проектов. Не менее важной мерой поддержки стала возможность направлять в санатории тяжелораненых жителей региона. Так, в прошлом году в учреждения отправили около 70 тысяч детей. Гладков подчеркнул важность этого решения.

До этого губернатор сообщал, что жители региона, чье жилье пострадало в результате обстрелов со стороны украинских войск, могут рассчитывать на компенсации от властей. По его словам, если имущество повреждено частично — выплата составляет 75 тыс. рублей. За полностью разрушенное жилье положено 150 тысяч.

Ранее на компенсации жителям Курской области выделили почти полтора миллиарда рублей.

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