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ВСУ попытались атаковать губернатора Белгородской области дроном

Гладков рассказал об атаке дрона ВСУ на дом, где он находился
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Evgeniy Maloletka/AP

Дом, который осматривал губернатор Белгородской области, был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Гладков.

«Вчера на личный прием приходила Валентина Владимировна. Еще летом они вместе с семьей выехали из Мурома Шебекинского округа. В селе у них остались дом, магазин. Договорились, что с ее сыном выедем, посмотрим, какие есть разрушения дома и магазина. <...> На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества», — рассказал губернатор.

Администрации было поручено составить акты на получение компенсации за частично поврежденное имущество женщины. Атака дрона произошла во время осмотра дома пострадавшей. Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия.

Фотографии с места событий Гладков не опубликовал по просьбе местных жителей из-за сохраняющихся угроз повторных атак.

До этого губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки. Также он сообщал, что в Белгороде зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах после атаки со стороны украинских войск.

Ранее были названы правила выживания в Белгороде в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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