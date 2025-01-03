ВСУ попытались атаковать губернатора Белгородской области дроном

Гладков рассказал об атаке дрона ВСУ на дом, где он находился

Дом, который осматривал губернатор Белгородской области, был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Гладков.

«Вчера на личный прием приходила Валентина Владимировна. Еще летом они вместе с семьей выехали из Мурома Шебекинского округа. В селе у них остались дом, магазин. Договорились, что с ее сыном выедем, посмотрим, какие есть разрушения дома и магазина. <...> На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества», — рассказал губернатор.

Администрации было поручено составить акты на получение компенсации за частично поврежденное имущество женщины. Атака дрона произошла во время осмотра дома пострадавшей. Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия.

Фотографии с места событий Гладков не опубликовал по просьбе местных жителей из-за сохраняющихся угроз повторных атак.

До этого губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки. Также он сообщал, что в Белгороде зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах после атаки со стороны украинских войск.

Ранее были названы правила выживания в Белгороде в условиях постоянных ракетных обстрелов.