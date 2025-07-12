В Италии заявили о подготовке новго пакета военной помощи Украине

Правительство Италии готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом пишет финансово-деловая газета Sole24Ore.

«Страна обязалась выделить 1 миллион евро на укрепление механизмов киберзащиты украинской гражданской цифровой инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

По данным газеты, содержание будущего пакета еще находится на стадии обсуждения.

Дальнейшая помощь Украине может привести к сокращению минимального объема вооружения, необходимого Италии для обороны, сообщил информированный источник.

В конце мая сообщалось, что европейские страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине, включая устаревшую технику и боеприпасы.

К примеру, Австралия передала Украине 59 танков M1A1 Abrams, произведенных в 1980-х и модернизированных до уровня 1990-х. С машин сняли часть оборудования, что снижает их боевую эффективность.

Бельгия выделила 20 комплексов противовоздушной обороны Cerber, 16 тысяч единиц стрелкового оружия и бронированные машины на сумму €1 млрд. Италия поставляет снаряды калибра 155 мм, 400 бронетранспортеров M113 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T. Польша сосредоточилась на обучении военных и передаче остатков советских истребителей МиГ-29.

Ранее сообщалось, что ВСУ остались без ракет для поставленных Западом ЗРК SAMP-T и Crotale.