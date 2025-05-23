Запад усиливает военную помощь Украине устаревшей техникой

Европейские страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине, включая устаревшую технику и боеприпасы. Как сообщает РИА Новости, основу поставок составляют списанные танки M1A1 Abrams из Австралии и системы ПВО от Бельгии, однако США пока не подтвердили выделение дополнительных ресурсов.

Австралия передает Украине 59 танков M1A1 Abrams, произведенных в 1980-х и модернизированных до уровня 1990-х. С машин сняли часть оборудования, что снижает их боевую эффективность. Ранее аналогичные танки использовались ВСУ как мобильная артиллерия из-за уязвимости к дронам.

Бельгия выделила 20 комплексов ПВО Cerber, 16 тыс. единиц стрелкового оружия и бронированные машины на сумму €1 млрд. Италия поставляет снаряды калибра 155 мм, 400 БТР M113 и ЗРК SAMP/T. Польша сосредоточилась на обучении военных и передаче остатков советских истребителей МиГ-29.

«США сталкиваются с дефицитом систем Patriot даже для нужд НАТО. Переговоры о передаче одной установки из Израиля продолжаются», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

22 мая избранный президент Румынии Никошур Дан заявил, что его страна готова продолжить оказывать помощь Украине, а также увеличить расходы на оборону для достижения целей НАТО.

Ранее Владимир Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной.