Во Франции сообщили, что Украина осталась без ракет для западных систем ПВО

Украина исчерпала запас ракет для зенитных комплексов, переданных ей Францией и Италией. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источник.

Также журналисты отметили, что уже более года страна не получала боеприпасов. Источник уточнил, что на сегодняшний день у Украины нет ракет ни для SAMP-T, ни для Crotale, и поставки новых боеприпасов не производились уже около полутора лет.

В марте, итальянское издание Corriere della Sera писало, что поставленные Украине две батареи SAMP-T практически остались без ракет. В 2023 году Франция передала Киеву две зенитные установки Crotale, однако, по данным Минобороны РФ, обе они были уничтожены.

До этого европейские страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине, включая устаревшую технику и боеприпасы. Как сообщило РИА Новости, основу поставок составляют списанные танки M1A1 Abrams из Австралии и системы ПВО от Бельгии, однако США пока не подтвердили выделение дополнительных ресурсов.

Ранее на Западе назвали российский комплекс «Искандер-М» кошмаром для ПВО.