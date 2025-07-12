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Новую Каховку в Херсонской области возглавил боевой офицер Владимир Оганесов

Сальдо: главой Новой Каховки стал офицер Оганесов
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Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Мэром города Новая Каховка в Херсонской области назначен боевой офицер Владимир Оганесов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«‎Новую Каховку возглавил Владимир Оганесов — один из финалистов нашей программы «Герои Херсонщины». Знаю Владимира как боевого офицера, командира штурмовой группы при освобождении Херсона. За его плечами — Сирия, СВО, Орден Мужества и работа с людьми в Каланчаке замглавы муниципальной администрации»‎, — написал Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что опыт Оганесова сейчас крайне необходимы городу.

В конце июня этого года городской совет Мариуполя избрал новым мэром города бывшего руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова. По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, Кольцов — опытный управленец, имеющий системное мышление. Предыдущий мэр, Олег Моргун, покинул пост в связи с переходом на другую должность.

Ранее глава ДНР рассказал, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом.

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