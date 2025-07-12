Россия и ООН не будут продлевать меморандум об экспорте сельхозпродукции

МИД: меморандум с ООН об экспорте российской сельхозпродукции продлевать не будут

Меморандум между РФ и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлеваться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договоренности, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление», — сказал замглавы МИД РФ.

Вершинин добавил, что Россия не удовлетворена результатами меморандума. По его словам, ни одна из задач документа не была решена из-за действий стран Запада.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России в вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Позже РФ вышла из сделки из-за нарушения договоренностей другими сторонами. Несмотря на это решение, между Россией и ООН продолжал действовать меморандум об экспорте российской сельскохозяйственной продукции. Срок действия документа заканчивается 22 июля 2025 года.

В июне Вершинин сообщал, что российская сторона продолжала консультации в ООН о судьбе меморандума. По его словам, встречи были направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Ранее Лавров высказался о сотрудничестве РФ и ООН по экспорту зерна и удобрений.