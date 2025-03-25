Лавров высказался о сотрудничестве РФ и ООН по экспорту зерна и удобрений

Лавров: меморандум РФ и ООН об экспорте зерна и удобрений по-прежнему действует

Меморандум между РФ и ООН, касающийся экспорта российских зерна и удобрений, продолжает действовать. Об этом в ходе интервью для «Первого канала» заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что документ был подписан в 2022 году и продолжит действовать до июля текущего года.

«Генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш и его представители постоянно с нами в контакте, они стараются как-то помогать», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров отметил, что российские компании поставляют на мировой рынок гораздо больше зерна и удобрений, чем украинские.

19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой заявил, что по итогам года в стране будет собран урожай зерна в размере около 130 млн тонн. Глава государства назвал это значение «очень большим», хоть и напомнил, что в 2023 году соответствующий показатель составил 148 млн тонн зерна.

Как он сказал, РФ обладает огромным экспортным потенциалом в сфере сельского хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на протяжении последних 10 лет российские производители стабильно собирали урожай зерна в размере не менее 100 млн тонн.

Ранее журналисты выяснили, какие страны стали основными покупателями российских удобрений по итогам 2024 года.