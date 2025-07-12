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Решение Трампа отправить Украине ракеты для Patriot признали бессмысленным

Guardian: решение США отправить 10 ракет для Patriot не имеет никакого значения
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа отправить Украине десять ракет для систем Patriot ничего не поменяет на поле боя. Об этом пишет газета The Guardian.

«По сообщениям, Трамп теперь пообещал отправить 10 ракет-перехватчиков. Украинские официальные лица благодарны, но говорят, что эти цифры слишком малы, чтобы иметь какое-либо значение», — говорится в сообщении издания.

По мере продвижения российских войск на восток положение Украины становится «все более шатким», констатирует Guardian.

До этого Трамп пообещал направить Украине «столько оружия, сколько сможет».

В частности, он обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Во время телефонного разговора американский президент также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

Ранее Трампу рассказали о двух вариантах действий по Украине.

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