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Трампу рассказали о двух вариантах действий по Украине

WSJ: Трамп может возобновить поставки Киеву или поддержать санкции против РФ
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Alex Brandon/AP

У президента США есть варианты, как действовать по вопросу конфликта на Украине. Cреди прочего, он может поддержать антироссийские санкции, а также восстановить поставки оружия Киеву. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«У Трампа есть готовые варианты. Один из них — восстановить поставки оружия, уже обещанные Украине, и начать работать с Конгрессом над отправкой большего количества. Другой — объявить о своей поддержке законопроекта Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — Ричарда Блюменталя, который введет санкции против стран, покупающих российскую нефть и не помогающих Украине. У него 84 соавтора, и Сенат может послать сообщение, проголосовав на этой неделе», — говорится в сообщении издания.

До этого газета Politico писала, что Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с главой МО Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10-11 июля), сообщала газета. Затем «состоятся встречи в Киеве».

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».

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