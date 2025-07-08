WSJ узнала детали обещаний Трампа о военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал направить Украине «столько оружия, сколько сможет». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о результатах телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Несмотря на заявление американского президента, поставки вооружения Киеву из США по-прежнему приостановлены. Представитель Пентагона в беседе с изданием подтвердил, что сроки возобновления отгрузок пока не определены.

По данным WSJ, в числе задержанных поставок — зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты AIM-120, AGM-114 Hellfire, GMLRS для систем HIMARS, ракеты Stinger, гаубицы и гранатометы.

Во время разговора с Зеленским Трамп подчеркнул, что не принимал решения о приостановке помощи. По его словам, он лишь поручил провести проверку запасов вооружений в Пентагоне после ударов по Ирану в прошлом месяце, однако это не означало замораживания поставок.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно об обещании Зеленского Трампу.