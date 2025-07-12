Лавров заявил, что Россия не возражает против помощи КНДР в зоне СВО

Лавров: Москва не откажется от поддержки КНДР в спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва внимательно относится к предложениям КНДР о поддержке в рамках специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, инициатива исходит лично от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и Россия не видит оснований отказываться от проявлений солидарности со стороны союзника.

Лавров также отметил, что формат такого участия выбирает сама КНДР. Это касается и возможной помощи за пределами Курской области, о которой упоминалось ранее. Все действия будут основываться на положениях двустороннего договора о стратегическом партнерстве.

Военный эксперт Евгений Михайлов отмечал, что участие солдат из КНДР в спецоперации на стороне российских войск позволяет получить уникальный боевой опыт. По его словам, несмотря на очевидные успехи армии России в зоне спецоперации, на Украине пытаются объяснить тесное сотрудничество с Северной Кореей тем, что самостоятельно ВС РФ якобы не справляются.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что войска Северной Кореи кратно увеличивают присутствие в зоне проведения СВО. При этом Сладков не раскрыл свои источники.

Ранее в Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России.