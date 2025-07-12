На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия не возражает против помощи КНДР в зоне СВО

Лавров: Москва не откажется от поддержки КНДР в спецоперации
true
true
true
close
KCNA/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва внимательно относится к предложениям КНДР о поддержке в рамках специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, инициатива исходит лично от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и Россия не видит оснований отказываться от проявлений солидарности со стороны союзника.

Лавров также отметил, что формат такого участия выбирает сама КНДР. Это касается и возможной помощи за пределами Курской области, о которой упоминалось ранее. Все действия будут основываться на положениях двустороннего договора о стратегическом партнерстве.

Военный эксперт Евгений Михайлов отмечал, что участие солдат из КНДР в спецоперации на стороне российских войск позволяет получить уникальный боевой опыт. По его словам, несмотря на очевидные успехи армии России в зоне спецоперации, на Украине пытаются объяснить тесное сотрудничество с Северной Кореей тем, что самостоятельно ВС РФ якобы не справляются.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что войска Северной Кореи кратно увеличивают присутствие в зоне проведения СВО. При этом Сладков не раскрыл свои источники.

Ранее в Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами