На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия и КНДР хотят возобновить морское сообщение

Лавров: Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках визита в Северную Корею, передает ТАСС.

11 июля Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт главы МИД России приземлился в аэропорту Вонсана.

Лавров в ходе встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявлял, что участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство».

Лавров отметил, что военнослужащие Корейской народной армии вместе с российскими военнослужащими «приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов».

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами