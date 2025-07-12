Лавров заявил, что Россия и КНДР хотят возобновить морское сообщение

Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках визита в Северную Корею, передает ТАСС.

11 июля Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт главы МИД России приземлился в аэропорту Вонсана.

Лавров в ходе встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявлял, что участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство».

Лавров отметил, что военнослужащие Корейской народной армии вместе с российскими военнослужащими «приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов».

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.