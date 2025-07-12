На Западе рассказали, как Трамп относится к Зеленскому

FT: Запад полагает, что Трамп видит в Зеленском главную преграду на пути к миру

Западные союзники Киева полагают, что американский лидер Дональд Трамп воспринимает своего украинского коллегу Владимира Зеленского как главное препятствие на пути к миру. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что хозяин Белого дома предрасположен считать президента РФ Владимира Путина своим партнером по переговорам. При этом о его отношении к Зеленскому такого сказать нельзя.

«Из-за смены тона [Трампа] наблюдается небольшая взбудораженность, но мы не видим, чтобы это вылилось в серьезные действия», — подчеркнул один из источников.

По данным издания, зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства имеют решающее значение для защиты Украины. Однако они не могут повлиять на способность Киева наносить ответные удары по российской территории и не способны изменить то, как развивается вооруженный конфликт в целом.

1 июля США приостановили поставки оружия на Украину. В том числе американские власти перестали отправлять в зону боевых действий системы Patriot, высокоточные боеприпасы, зенитные ракеты и артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Комментируя ситуацию, в министерстве обороны страны заявили, что Вашингтону надо провести инвентаризацию запасов военной техники и снарядов из-за их возможного истощения на фоне украинского кризиса и операций на Ближнем Востоке.

Спустя неделю Трамп пообещал Зеленскому незамедлительно передать украинским войскам 10 ракет для комплексов Patriot. Также он выразил готовность содействовать Киеву при поиске дополнительных каналов поставок.

Ранее президент США рассказал, кто будет платить за поставляемое на Украину оружие.