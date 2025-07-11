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Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие

Трамп: союзники США по НАТО будут финансировать вооружения для Украины
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что союзники Соединенных Штатов по НАТО будут финансировать американские вооружения для Украины.

«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине. — «Газета.Ru»), и НАТО платит за это оружие», — сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что на саммите НАТО в прошлом месяце США и альянс договорились о поставках оружия. Согласно соглашению, НАТО полностью компенсирует США стоимость этих поставок.

До этого США призвали страны, ожидающие поставки ЗРК Patriot, отложить их ради Украины.

В конференции в Риме 10 июля приняли участие около 3,5 тыс. человек — представители 40 стран и международных организаций, двух тысяч компаний, а также гражданского общества и местных властей. Также на мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Рубио заявил о предложениях по Украине, которые ранее не озвучивались.

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