Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие

Трамп: союзники США по НАТО будут финансировать вооружения для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что союзники Соединенных Штатов по НАТО будут финансировать американские вооружения для Украины.

«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине. — «Газета.Ru»), и НАТО платит за это оружие», — сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что на саммите НАТО в прошлом месяце США и альянс договорились о поставках оружия. Согласно соглашению, НАТО полностью компенсирует США стоимость этих поставок.

До этого США призвали страны, ожидающие поставки ЗРК Patriot, отложить их ради Украины.

В конференции в Риме 10 июля приняли участие около 3,5 тыс. человек — представители 40 стран и международных организаций, двух тысяч компаний, а также гражданского общества и местных властей. Также на мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Рубио заявил о предложениях по Украине, которые ранее не озвучивались.