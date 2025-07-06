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Эксперт назвал единственный способ для Зеленского спасти Украину

Обозреватель Гришин: у Зеленского есть только один способ спасти Украину
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Alina Smutko/Reuters

Демографическая и экономическая ситуация на Украине находится в глубоком кризисе. Об этом заявил обозреватель Александр Гришин в беседе с kp.ru.

По его словам, страна лишилась около 40% населения трудоспособного возраста. Согласно официальным данным, 1,7 млн украинцев работают за границей, что привело к кадровому дефициту внутри страны, с которым сталкиваются 75% работодателей. Нехватка рабочей силы достигает 15%, отметил эксперт.

Как отметил Гришин, особенно остро стоит проблема с трудоустройством лиц старше 50 лет — работу из них имеет лишь каждый четвертый. И демографическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, подчеркнул обозреватель.

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский еще может спасти государство, если немедленно прекратит боевые действия. Однако Гришин сомневается, что он пойдет на такой шаг. Ситуацию усугубляет и отказ международных инвесторов от участия в программах по восстановлению Украины.

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал абсолютную бессильность Зеленского. Он назвал ситуацию для Украины «полным финишем», отметив, что у Киева фактически не осталось выбора, кроме переговоров.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.

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