В Италии заявили, что США не отказались от поставок вооружения Украине

ANSA: Мелони заявила, что Вашингтон не отказался от поставок оружия Киеву

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила агентству ANSA, что Вашингтон не отказывался от поставок вооружения Киеву.

По словам Мелони, президент США Дональд Трамп пересмотрел решение о поставках определенных компонентов вооружения, что является «важным фактом, но сильно отличается от полного отказа» от поставок.

Премьер-министр добавила, что лично говорила с Трампом и обсудила с ним и Украину, и торговые пошлины. Мелони выразила надежду на позитивное решение «этого вопроса».

До этого премьер-министр Италии Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном.

Мелони приветствовала перемирие между Израилем и Ираном, однако заявила, что решимость нужно также проявить в отношении Украины и сектора Газа.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».