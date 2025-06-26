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Мелони посоветовала Трампу проявить решимость на Украине, как было с Ираном

Мелони: Трамп должен проявить решимость в конфликте на Украине, как с Ираном
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Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном. Ее слова приводит газета La Repubblica.

Мелони приветствовала перемирие между Израилем и Ираном, однако заявила, что решимость нужно также проявить в отношении Украины и сектора Газа.

«Президенту Дональду Трампу я сказала, что решимость [которую он показал в конфликте между Израилем и Ираном], нужно проявить в отношении двух других перемирий: на Украине, где Россия не хочет делать шагов навстречу, и в Газе, где ситуация невыносима», – заявила премьер Италии.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».

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