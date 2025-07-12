В США оценили готовность Путина к возможному введению Трампом санкций против России

Президент России Владимир Путин готов к возможному введению президентом США Дональдом Трампом новых санкций в отношении РФ. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Отмечается, что Путин доволен своим взаимодействием с Трампом в этом году. По информации NYT, глава российского государства надеется, что он все же сможет договориться с ним об ослаблении санкций в будущем.

В статье говорится, что президент России ценит личные отношения с коллегой из США и «инвестирует в них».

«Однако в это же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться политика Соединенных Штатов в отношении России. И руководство РФ всегда готовилось к худшему», — указывается в материале.

Накануне обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан заявил, что Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.

Ранее в Бразилии протестующие сожгли куклу в виде Трампа.