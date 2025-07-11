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В Бразилии протестующие сожгли куклу в виде Трампа

Metropoles: в Бразилии сожгли чучело Трампа и флаг США
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Alexandre Meneghini/Reuters

Чучело американского президента Дональда Трампа и флаг США сожгли на демонстрации в бразильском Сан-Пауло на фоне обострения разногласий между Бразилиа и Вашингтоном по вопросу о пошлинах. Об этом сообщила газета Metropoles.

«На мероприятии возобладала критика пошлин на продукты бразильского экспорта, объявленных Трампом в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в Верховном федеральном суде в попытке совершения государственного переворота», — говорится в публикации.

Metropoles также пишет, что митинг был организован общественными организациями, профсоюзами и парламентариями из левых партий.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал, что Трамп, угрожая ввести таможенные пошлины в отношении партнеров сообщества БРИКС, ведет себя безответственно и несерьезно. Лула да Силва подчеркнул, что у него нет желания отвечать на угрозы американского лидера в социальных сетях. Однако он отметил, что страны БРИКС и их партнеры имеют право на зеркальные меры в случае введения пошлин.

Также бразильский лидер назвал содержание письма американского президента, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%, абсурдным.

Кроме того, Лула да Силва заявил, что Бразилия введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если к этой дате руководство Соединенных Штатов не отменит ранее анонсированные тарифы в размере 50% на бразильскую продукцию.

Ранее Трамп назвал новые страны, в отношении которых США введут пошлины.

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