Саудовская Аравия готова предоставить площадку для переговоров между РФ и США

Саудовская Аравия готова предоставить площадку для переговоров между Россией и США по политическим и экономическим вопросам. Об этом ТАСС заявил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф.

«Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям», — подчеркнул министр.

Он отметил, что руководство страны во главе с наследным принцем предпринимает усилия для стабилизации региона, что соответствует национальным интересам. Аль-Хурейф добавил, что королевство задействует любые полезные инициативы.

11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио переговорили в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств Восточноазиатского саммита (ВАС), которое состоялось в Малайзии.

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около 50 минут.

В министерстве иностранных дел РФ рассказали, что дипломаты провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. В том числе главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине, а также событий в Сирии и Иране.

Ранее Рубио оценил вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина.