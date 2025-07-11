Комитет по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США одобрил выделение 500 миллионов долларов на военную помощь Украине до 2028 года. Данное положение включено в утвержденный комитетом проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, пишет ТАСС.

Согласно справочным материалам, опубликованным комитетом, принятые решения «продлевают действие Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно и увеличивают финансирование [этой программы] до $500 миллионов».

В предложенном комитетом военном бюджете заявлено, что политикой США является оказание помощи Украине в создании надежного оборонного и сдерживающего потенциала, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности для формирования ВСУ, способных защищать страну.

Более того, одобренный комитетом законопроект о военном бюджете США на 2026 год обязывает главу Пентагона Пита Хегсета оказывать правительству Украины разведывательную поддержку, включая информацию, разведывательные данные и спутниковые снимки.

11 июля в своей колонке для издания «Украинская правда» Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нынешний посол Украины в Великобритании, выразил мнение, что Европейский союз (ЕС) сохраняет зависимость от США и проявляет недостаточную эффективность в предоставлении военной помощи Украине.

Ранее в РФ раскрыли, смогут ли Макрон и Стармер набрать 50 тысяч солдат в помощь Киеву.