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У Зеленского есть только один кандидат на должность посла Украины в США

Зеленский рассматривает Умерова как главного кандидата на должность посла в США
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Leonhard Foeger/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова в качестве основного и пока единственного кандидата на должность посла в США. Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на источник в Офисе президента.

В случае перевода Умерова в Вашингтон на пост главы Минобороны могут претендовать премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, а также вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

11 июля Зеленский сообщил, что Умеров может занять пост нового посла республики в США. Украинский президент добавил, что уже обсудил с действующим послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой вопрос ее отставки. По словам украинского лидера, он хотел бы, чтобы дипломат продолжила работу в республике.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, Маркарова близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла станет попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что у него есть политические сигналы разного уровня.

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