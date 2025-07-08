Зеленский уведомил посла Украины в США об увольнении

Зеленский уведомил посла Украины в США Маркарову, что готовит ей замену

Президент Украины Владимир Зеленский уведомил посла республики в США Оксану Маркарову о своих планах найти ей замену. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в офисе политика.

Отмечается, что Маркарова останется на работе в администрации Зеленского, однако пока неясно, на каком посту. Кто придет ей на смену в качестве нового американского посла, пока неизвестно.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, Маркарова близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла станет попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

Как сообщило агентство Bloomberg, в список потенциальных кандидатов на пост посла в Вашингтоне входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что перепалка Зеленского с Трампом едва не довела посла Украины до слез.