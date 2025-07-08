Стало известно об обещании Зеленского Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал американскому лидеру Дональду Трампу отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

В статье отмечается, что Маркарова близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла станет попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, украинский президент намеревается назначить послом «хорошего переговорщика», который будет понятен и Белому дому, и конгрессу.

7 июля агентство Bloomberg сообщило, что в список потенциальных кандидатов на пост посла в Вашингтоне входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что перепалка Зеленского с Трампом едва не довела посла Украины до слез.