Зеленский допустил, что Умеров станет послом Украины в США

Министр обороны Украины Рустем Умеров может занять пост нового посла республики в США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, передает РИА Новости.

«Я скажу откровенно, если я решу в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть будет ключевым нашим послом, будет глава минобороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что уже обсудил с действующим послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой вопрос ее отставки. По словам украинского лидера, он хотел бы, чтобы дипломат продолжила работу в республике.

8 июля издание «Общественное» со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщало, что власти республики намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20. Министр подчеркнул, что ротация сотрудников посольств является «новым дыханием для дипломатии».

Ранее на Украине предложили заменить посла в США после приостановки поставок оружия.