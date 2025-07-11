Дроны ВСУ мешают разбирать завалы в Херсонской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают начать разбор завалов обрушившегося жилого дома в Алешках. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей», — сообщил он.

Здание обрушилось после авиаудара украинской армии.

Как уточнял глава региона Владимир Сальдо, местные жители оказались под завалами.

Накануне губернатор Херсонской области сообщил, что в результате удара украинской армии получила травмы жительница города Алешки. 72-летнюю женщину госпитализировали. Глава региона добавил, что также из-за этого произошли лесные пожары в Алешкинском, Голопристанском и Каховском округах. Общая площадь возгораний составила 4,2 га.

Ранее в Херсонской области коммунальщики попали под удар дрона-камикадзе ВСУ.