Бразилия планирует с 1 августа ввести ответные пошлины на товары из США

Бразилия введет пошлины на товары из США, если Белый дом не отменит тарифы

Бразилия введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если к этой дате руководство Соединенных Штатов не отменит ранее анонсированные тарифы в размере 50% на бразильскую продукцию, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает Jornal Nacional.

По мнению да Силвы, если Трамп продолжит играть с налогообложением, то это продлится бесконечно, что приведет «к миллионам и миллионам процентов» пошлин.

По мнению президента, США имеют профицит в своих коммерческих отношениях с Бразилией.

До этого да Силва раскритиковал содержание письма американского лидера Дональда Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%.

Лула да Силва напомнил, что только в 2023 году Бразилия экспортировала товаров на сумму около $40 млрд, тогда как импорт составил $47 млрд, в результате дефицит был у бразильской стороны в размере $7 млрд. Президент поинтересовался, почему никто в минфине США не объяснил Трампу это до того, как американский лидер «написал это абсурдное письмо».

Ранее Трамп назвал новые страны, в отношении которых США введут пошлины.