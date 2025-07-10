В Бразилии назвали абсурдным письмо Трампа о тарифах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью TV Record раскритиковал содержание письма американского лидера Дональда Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%.

«Если он (Трамп — «Газета.Ru») потребует от нас [уплаты пошлин в] 50%, мы тоже будем настаивать на уплате 50%. Мы изучаем несколько мер [реагирования]», — рассказал бразильский лидер.

Лула да Силва вновь указал на неточность сведений о двусторонней торговле с Бразилией, которые до этого были представлены Трампом. Глава Белого дома объяснял введение пошлин наличием торгового дефицита, хотя на деле, указал бразильский президент, его не было.

Лула да Силва напомнил, что только в 2023 году Бразилия экспортировала товаров на сумму около $40 млрд, тогда как импорт составил $47 млрд, в результате дефицит был у бразильской стороны в размере $7 млрд. Президент поинтересовался, почему никто в минфине США не объяснил Трампу это до того, как американский лидер «написал это абсурдное письмо».

До этого бразильский лидер указал, что Трамп, угрожая ввести таможенные пошлины в отношении партнеров сообщества БРИКС, ведет себя безответственно и несерьезно. Лула да Силва подчеркнул, что у него нет желания отвечать на угрозы американского лидера в социальных сетях. Однако он подчеркнул, что страны БРИКС и их партнеры имеют право на зеркальные меры в случае введения пошлин.

Ранее Трамп совершил ошибку при написании имени президента Шри-Ланки.