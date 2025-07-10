На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии назвали абсурдным письмо Трампа о тарифах

Лула да Силва пообещал сам ввести тарифы в ответ на письмо Трампа
true
true
true
close
Minh Hoang/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью TV Record раскритиковал содержание письма американского лидера Дональда Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%.

«Если он (Трамп — «Газета.Ru») потребует от нас [уплаты пошлин в] 50%, мы тоже будем настаивать на уплате 50%. Мы изучаем несколько мер [реагирования]», — рассказал бразильский лидер.

Лула да Силва вновь указал на неточность сведений о двусторонней торговле с Бразилией, которые до этого были представлены Трампом. Глава Белого дома объяснял введение пошлин наличием торгового дефицита, хотя на деле, указал бразильский президент, его не было.

Лула да Силва напомнил, что только в 2023 году Бразилия экспортировала товаров на сумму около $40 млрд, тогда как импорт составил $47 млрд, в результате дефицит был у бразильской стороны в размере $7 млрд. Президент поинтересовался, почему никто в минфине США не объяснил Трампу это до того, как американский лидер «написал это абсурдное письмо».

До этого бразильский лидер указал, что Трамп, угрожая ввести таможенные пошлины в отношении партнеров сообщества БРИКС, ведет себя безответственно и несерьезно. Лула да Силва подчеркнул, что у него нет желания отвечать на угрозы американского лидера в социальных сетях. Однако он подчеркнул, что страны БРИКС и их партнеры имеют право на зеркальные меры в случае введения пошлин.

Ранее Трамп совершил ошибку при написании имени президента Шри-Ланки.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами