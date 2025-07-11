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В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтационности с РФ

Песков: Москва учитывает враждебный настрой Мерца по отношению к России
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца при принятии внешнеполитических решений. Об этом сообщает РИА Новости.

»Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также отметил приверженность Мерца к политике агрессивной мобилизации Европы. По его словам, в российское руководство это осознает и учитывает при разработке стратегии во внешней политике.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству РФ. Обращение немецкого политика было для Москвы и президента РФ Владимира Путина было кратким: «Мы не сдадимся».

Он также заявил, что Россия должна заплатить Украине €500 млрд за «материальный ущерб». И пока этого сделано не будет, Москва не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам.

Ранее в Совфеде ответили Мерцу на призыв выплатить Украине €500 млрд.

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